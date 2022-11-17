Eşini görmek için gittiği evde içeri alınmayan şahıs, pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Eşini görmek için gittiği evde içeri alınmayan şahıs, pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

17.11.2022 21:23

Manisa'da Salih G. isimli şahıs, eşiyle görüşmek için gittiği kayınvalidesinin evine alınmayınca olay çıkardı. Şahıs, yaşananlar sonrası evinden getirdiği pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

Manisa'da yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti. Eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini görmek için gittiği evde içeri alınmayan şahıs, pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini görmek için gittiği evde içeri alınmayan şahıs, pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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