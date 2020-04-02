Manisa'da bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Manisa'da bir kişi silahla yaralandı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Özyurt Mahallesi Nişancılar Sokak'ta yaşayan M.K. ile S.A. arasında sokakta tenekede ateş yakılması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. tabanca ile M.K'yı yaraladı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:48 Kaynak: AA
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