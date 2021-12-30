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Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

30.12.2021 12:52
Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Duman (25), Avnigemicoğlu Caddesi üzerindeki evine girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Duman, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Duman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Saldırı, Manisa, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika


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