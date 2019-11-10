Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu
6 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:12 Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir kıraathanede çalışan 2 çocuk babası Mehmet Eler'i, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yolda yatar vaziyette gören çevre sakinleri polis ve ambulansa haber verdi.
Sağlık ekipleri Eler'in öldüğünü saptadı.
Eler'in cesedi otopsiye gönderilirken polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
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