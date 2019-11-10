Son Dakika Haberleri: Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu
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Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.

Manisa'da bir kişi yol ortasında ölü bulundu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kıraathanede çalışan bir kişi yol ortasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kıraathanede çalışan 2 çocuk babası Mehmet Eler'i, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yolda yatar vaziyette gören çevre sakinleri polis ve ambulansa haber verdi.

Sağlık ekipleri Eler'in öldüğünü saptadı.

Eler'in cesedi otopsiye gönderilirken polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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