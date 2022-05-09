Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

09.05.2022 23:24
Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Jandarma, Salihli, Manisa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
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