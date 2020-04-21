Manisa'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Demirci ilçesine bağlı kırsal Küçükkıran Mahallesi ile ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu'ndaki bir apartmanın 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir sokak ve Alaşehir ilçesinde ise 2 mahalle karantinaya alınmıştı.