Manisa'da bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor - Son Dakika

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Manisa'da bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi'nde karantinanın bu gece yarısı sona ereceği bildirilirken, yine Demirci ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman için alınan karantinanın da sona ereceği açıklandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi'nde karantinanın bu gece yarısı sona ereceği bildirilirken, yine Demirci ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman için alınan karantinanın da sona ereceği açıklandı.
Manisa Valiliği, Demirci İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Demirci'de bir mahallede ve bir apartmanda uygulanan karantina sürecinin bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45'de bulunan apartman için uygulanan karantinanın, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.05.2020 tarihli ve 2020/5-11 sayılı kararı ile 10.05.2020 tarihi saat 24: 00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:20 Kaynak: İHA
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