Manisa'da bir mahalleye karantina kararı - Son Dakika

Manisa'da bir mahalleye karantina kararı
02.04.2021 17:55
MANİSA'nın Akhisar ilçesinin kırsal Sakarkaya Mahallesi, vaka sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinin kırsal Sakarkaya Mahallesi, vaka sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Akhisar'ın Sakarkaya Mahallesi, artan koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılmaya başlandı.Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Alaşehir ilçesi Sakarkaya Mahallesi'nde koronavirüs vaka artışı ve temaslı sayısının artması nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla Karantina Uygulama Şartnamesi çerçevesinde 02.04.2021 tarih ve saat 17.00 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı verilmiştir" denildi.
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