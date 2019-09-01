Son Dakika Haberleri: Manisa'da bir pizzacıda korkutan yangın
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Manisa'da bir pizzacıda korkutan yangın

57 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir pizzacının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Manisa'da bir pizzacıda korkutan yangın, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir pizzacının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranında maddi hasar meydana geldi.


Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın ocak bölümünde patates kızartıldığı sırada kızartma yağları henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Çalışanlar yangın tüpleriyle alevler içerisinde kalan kızartma yağlarına müdahale etti. Ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri ocaktaki yangını kontrol altında aldı. Pizza restoranı dumanlar içerisinde kalırken, büyük korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Restoranda maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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