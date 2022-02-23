Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu

23.02.2022 18:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan tırın dorsesinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan tırın dorsesinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa- İzmir yolu Yeni Garaj mevkisinde şüphe üzerine bir tırı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Polis, tırın dorsesinde narkotik köpeği "Liton" ile arama yaptı. Aramada 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü M.T. (50) gözaltına alındı.

Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu
Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu

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sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan tırda 10 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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