Manisa'da bisküvi arası lokumlu bayram kutlaması

Manisa'da bisküvi arası lokumlu bayram kutlamasıManisa Protokolü geleneksel bayramlaşma töreninde buluştuMANİSA - Manisa Valiliği tarafından Polisevinde gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreninde bisküvi arası lokum ilgi odağı oldu. Eski bayramları yaşatmak için bu sene menüde yer alan bisküvi arası lokumu kendi eliyle hazırlayan MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, hazırladığı lokumlu bisküviyi bir gazeteciye ikram etti.Manisa Valiliğince Polisevinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz'in ev sahipliğinde yapılan törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Piyade Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Vali Deniz misafirlerini kapıda karşılayarak tokalaşıp tek tek bayramlarını kutladı.Polisevinde gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşmada bu sene bir ilk yapılarak menüde bisküvi ve lokum da yer aldı. Bisküvi arası lokum ilgi odağı oldu. Eski bayramları yaşatmak için bu sene menüde yer alan bisküvi arası lokumu kendi eliyle hazırlayan MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay hazırladığı lokumlu bisküviyi bir gazeteciye ikram etti.Bayramlaşma programında bir açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Rahmetiyle, bereketiyle bir güzel Ramazan ayını bitirdik. Ramazan Bayramı'nı hep beraber birlik içinde beraberlik içinde bir bayrama kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yüce Rabbim tüm milletimize, ulusumuza, ülkemize birlik beraberlik içinde nice bayramlar nasip etsin. Tüm milletimizin, İslam Aleminin Bayramını kutluyorum. Uzun bir bayram tatiline girdik. Özellikle seyahate, tatile çıkan vatandaşlarımız için şu mesajı paylaşmak istiyorum; Lütfen, bayramı bayram tadında kutlayalım, trafik kurallarına uyalım, hız limitlerine uyalım. Bayramı, bayram tatilini kutlayalım." dedi.