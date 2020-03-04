Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Ekipler, söz konusu otomobili Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bisküvi paketleri içine gizlenmiş yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Z. (32), Ü.M. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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