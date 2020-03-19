Manisa'da borcu yüzünden kimse susuz kalmayacak - Son Dakika
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Manisa'da borcu yüzünden kimse susuz kalmayacak

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs salgını nedeniyle alınan hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı kesme işlemi yapılmadığını duyurarak, borç kaynaklı kesinti yapılan mesken abonelerinin de sularının açıldığını belirtti.

Manisa'da borcu yüzünden kimse susuz kalmayacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, korona virüs salgını nedeniyle alınan hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı kesme işlemi yapılmadığını duyurarak, borç kaynaklı kesinti yapılan mesken abonelerinin de sularının açıldığını belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, talimatlarıyla dünya genelinde ciddi salgına neden olan korona virüs (Covid-19) sebebiyle Manisa'daki tüm birimleri harekete geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü de, su abonelerine yönelik olarak beklenen kararı uygulamaya geçirdi. İl genelindeki hijyen tedbirleri dahilinde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca su borcundan dolayı kesme işlemi yapılmıyor. Bunun yanında daha önceden borç kaynaklı kesintisi bulunan mesken abonelerinin de suları açılarak kriz süresince su konusunda mağduriyet yaşanmasının önüne geçiliyor.


"Kriz süresince borçtan kesme yok!"


Halk sağlığının korunmasına hizmet eden bu uygulamayı Manisalılar ile paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerel yönetimler olarak tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacak kararlara imza atmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Ergün, "İnsan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturan bu virüs ülkemiz gündeminde yer tutmaya başladığından bu yana MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hiçbir suretle borçtan kaynaklı su kesme işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca borcu bulunduğundan suyu kesilen mesken abonelerimizin de suları aynı şekilde açılıyor. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde vatandaşımızın mağdur olmasına elbette ki izin vermedik, vermeyeceğiz de. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olarak tüm imkanlarımızı seferber edip halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

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