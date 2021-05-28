Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi yeniden gözaltında - Son Dakika

Manisa'da boşandığı eşini sokak ortasında darbeden kişi yeniden gözaltında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakılan şüpheli ikinci kez gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşandığı eşini sokak ortasında darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakılan şüpheli ikinci kez gözaltına alındı. Ayni Ali Mahallesi'nde bir kadının darbedildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Adrese yönlendirilen ekipler, olaya müdahale ederek A.E'yi (22) koruma altına aldı. Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlının, bir süre önce boşandığı A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kadının darbedilmesi, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, O.Ö'nün kadını sokak ortasında darbetmesi ve kaldırımda oturan 2 kişinin olayı izlemesi yer alıyor. Yeniden gözaltı kararı Öte yandan, serbest bırakılma kararına itiraz edilmesi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi iş yerinde yeniden gözaltına aldı. Zanlı, işlemleri için Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosuna götürüldü.

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha

Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı