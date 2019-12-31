Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülten K'nin (24) vücudunun 20 yerinde bıçak darbesi olduğu, akciğer zarının yırtıldığı, dün 3 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Olay

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'nde dün, A.K. boşanma aşamasında olduğu eşi Gülten K'yi teyzesinin evinin önünde çok sayıda yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan genç kadın Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

A.K, olayın ardından kaçmış, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalanmıştı.

Daha önce çeşitli suçlardan hüküm giyen zanlının cezaevinden izinli çıktığı, dün İstanbul'dan Manisa'ya gelip, eşini çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Devlet Hastanesi, Jandarma, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:23 Kaynak: AA
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