Son Dakika Haberleri: Manisa'da Botla 4 Saatlik Koyun Kurtarma Operasyonu

Manisa'da Botla 4 Saatlik Koyun Kurtarma Operasyonu

34 dakika önce

Manisa'da Gediz Nehri'nin ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarının taşması sonucu bağların arasında bulunan çiftlikte 30 koyun, AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik çalışma sonrası Afyonkarahisar'dan getirilen bot yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'da Gediz Nehri'nin ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarının taşması sonucu bağların arasında bulunan çiftlikte 30 koyun, AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik çalışma sonrası Afyonkarahisar'dan getirilen bot yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'da 3 gündür süren şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bir çok tarım arazisi sular altında kalırken, Manisa Valiliği bünyesinde kurulan emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ ve İtfaiye'den oluşan ekiplerin yer aldığı kriz masası ise 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde Gediz Nehri'nin hemen yan tarafında Çelebi Küme evleri mevkiinde bulunan bir çiftliğin içerisindeki koyunların ayaklarının tamamının sular altında kaldığı ihbarını alan ekipler bölgeye doğru harekete geçti. Sular altında kalan bağların arasında bulunan çiftliğe iş makineleriyle ulaşamayan AFAD ekipleri, Afyonkarahisar AFAD ekipleriyle görüşerek 6 metre uzunluğunda bot takviyesi istedi. Yola çıkarak saat 01: 00'de Manisa'ya ulaştırılan bot, Manisa- İzmir çevreyolunun kenarından Gediz Nehri'ne salındı. Buradan dolaşılarak çiftliğin içerisinde mahsur kalan kuzuların yanına giden AFAD ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında kuzuları bulunduğu yerden kurtararak yol kenarındaki traktörün römorkuna taşıdı. Kuzular daha sonra güvenli bir yere götürüldü.

'BU SENE BİRAZ DAHA FAZLA OLDU"

Kuzularının sağ salim kurtarıldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren 4 çocuk babası 55 yaşındaki Şener Özkavak, yetkililere teşekkür ederek şöyle dedi:

'Bizim evimin yakınından geçen bir dere var. O dereyle ilgili bakımları konusunda en az 5 sefer dilekçe yazdım. Ancak hiç ilgilenen olmadı. Bu dereden her yıl başımıza bir olay geliyor ancak bu sene biraz daha fazla oldu. Hem dereden hem Gediz Nehri'nden su geldi. Neyseki telef olmadan hayvanlarımızı kurtardık. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gediz, AFAD, Manisa, Güncel
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