Son Dakika Haberleri: Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde boynundan kesilmiş halde bulunan tavşan, tedavi altına alındı.

Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde boynundan kesilmiş halde bulunan tavşan, tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre Yılmazlar Mahallesi Avukatlar Sokak'ta vatandaşlar, hareket ettiğini gördükleri ağzı bağlı poşeti açtı.

Poşet içinde boynundan bıçakla yaralanmış bir tavşan gören vatandaşlar durumu, Turgutlu Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Sokağa gelen Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı tavşanı teslim aldı.

Barınakta yapılan operasyonla boynuna 13 dikiş atılan tavşan gözetim altına alındı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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