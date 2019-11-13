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Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde boynundan kesilmiş halde bulunan tavşan, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:40 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde boynundan kesilmiş halde bulunan tavşan, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Yılmazlar Mahallesi Avukatlar Sokak'ta vatandaşlar, hareket ettiğini gördükleri ağzı bağlı poşeti açtı.
Poşet içinde boynundan bıçakla yaralanmış bir tavşan gören vatandaşlar durumu, Turgutlu Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Sokağa gelen Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı tavşanı teslim aldı.
Barınakta yapılan operasyonla boynuna 13 dikiş atılan tavşan gözetim altına alındı.
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