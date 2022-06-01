MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI

01.06.2022 10:51

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çıkan yangında Ali Garipoğlu'na ait 40 dekar buğday tarlası küle dönerken, 6 dekar üzüm bağı da zarar gördü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çıkan yangında Ali Garipoğlu'na ait 40 dekar buğday tarlası küle dönerken, 6 dekar üzüm bağı da zarar gördü.

Alaşehir - Sarıgöl kara yolu kenarındaki Yeni Mahalle Mahallesi'ndeki Ali Garipoğlu'na ait 40 dekarlık buğday tarlasında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 40 dekar buğday tarlası küle dönerken, 6 dekar üzüm bağı da zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığını belirten Ali Garipoğlu, Tarlayı birden alevler sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler birden yayıldı. Zararım çok büyük dedi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI
MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI
MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI
MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İzmir'de konuşlanan yangın uçakları göreve başladı İzmir'de konuşlanan yangın uçakları göreve başladı
Kaynak: DHA

Alaşehir, Sarıgöl, Yangın, Buğday, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement