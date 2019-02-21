Son Dakika Haberleri: Manisa'da Buğday Yüklü Tır Devrildi

Manisa'da Buğday Yüklü Tır Devrildi

6 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde buğday yüklü tır devrildi.

Manisa'da Buğday Yüklü Tır Devrildi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde buğday yüklü tır devrildi.


Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine giden İsmail Yardımcı idaresindeki 34 LZ 0170 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan buğdaylar yol kenarına saçıldı.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:48 Kaynak: AA

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