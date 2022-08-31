Forum Magnesia'da korkutan alarm - Son Dakika
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Forum Magnesia'da korkutan alarm

31.08.2022 15:04
Forum Magnesia'da korkutan alarm

Manisa'da bulunan Forum Magnesia alışveriş merkezinde öğle saatlerinde onlarca insanın yemek yediği sırada teknik arıza sonucu devreye giren yangın alarmı paniğe neden oldu.

Manisa'da bulunan Forum Magnesia alışveriş merkezinde öğle saatlerinde onlarca insanın yemek yediği sırada teknik arıza sonucu devreye giren yangın alarmı paniğe neden oldu. Yemek katını boşaltmaya başlayan insanlar bir kat indikten sonra alarmın yanlışlıkla çalıştığının anons edilmesi üzerine tepkilerini dile getirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Forum Magnesia alışveriş merkezinde öğle saatlerinde yangın alarmı devreye girdi. Alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan vatandaşlar, alışveriş merkezini boşaltmaya başladı.

Öğle yemeği arası olması nedeniyle yoğun olan alışveriş merkezinde yaşanan panik anlarında bazı vatandaşlar cep telefonları ile o anları görüntüledi. Yapılan yeni bir anons ile alarmın teknik aksaklık nedeniyle devreye girdiği duyuruldu. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlardan bazıları durumu tatbikat sandı ve ellerindeki yemek tepsileriyle yemek katından aşağıya indi. Alışveriş merkezi yetkilileri yaptıkları yeni bir duyuru ile teknik aksaklık nedeniyle vatandaşlardan özür diledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

alışveriş, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Forum Magnesia'da korkutan alarm - Son Dakika

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