Manisa'da bulunan yaralı kaya kartalı, korumaya alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaralı halde bulunan kaya kartalı, Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Demirci ilçesi yakınlarındaki bin 500 rakımlı Başalan Yaylası'nın Kovalıdere mevkisinde yaralı kaya kartalı bulan çiftçiler, durumu Demirci Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü yetkililerine bildirdi.

Dernek Başkanı Ramazan Akgün tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kartalın ilk tedavisi, Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

Bitkin durumdaki kaya kartalına yem ve su verildi.

Kaya kartalı daha sonra Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen yetkililere teslim edildi.