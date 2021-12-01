Manisa'da büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı. Selvilitepe Mahallesi'nde 29 Ekim ila 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı. Kedileri büyü yapmak için öldürdüğü iddia edilen zanlı N.U'nun (58) evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

"Nihat Özdemir'i zor durumda bırakıyorlar" diyen Burak Elmas hedef gösterdi: Gizli ses kaydı yapan gözlemciler var

Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!

Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda

Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar

Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz