Manisa'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Manisa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Manisa'daki sessizlik havadan görüntülendi

MANİSA - Korana virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra Manisa'da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, boş sokaklar havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası Manisa sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahı boş kaldı. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerine kapanırken, mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Manisa'nın en yoğun caddelerinde görev yapan polis ekipleri, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri hem sokağa çıkma yasağına yönelik denetimlerini sürdürdü, hem de Vefa Destek Grubu kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Öte yandan vatandaşlar açık olan fırınlardan temel ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verildi.