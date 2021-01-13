Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

13.01.2021 02:05
Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

MANİSA'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su taşkınları oluşurken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Su birikintisi nedeniyle trafikte mahsu kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde caddeler kısa sürede suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yeri su içinde kalırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Motosikleti ile seyir halinde iken yağmura yakalanan Aykut Karatay, "Yağmura yakalandım. Yağmurun yağması ile birlikte yollarda su birikintisi oldu. Her sene yağmurda Barbaros Mahallesi kavşağı su ile dolarak, kapanıyor. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruzö dedi. Otomobili ile hastane dönüşü su içerisinde mahsur kalan Erdal Eroğlu da duruma tepki gösterdi.

EVİ SU BASAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde üç çocuğu ile birlikte yaşadıkları evi su basan anne Adalet Dumlu sinir kirizi geçirdi. Gözyaşlarıyla yardım bekleyen anne Dumlu, "Ben bir anneyim. Tek başıma evimi toparladım. Çocuklarım mutlu olsun istedim. Hayırsever ve yetkililerden yardım bekliyorumö dedi.

Muhammed Dumlu ise uyandığında suyun içinde olduğunu fark ettiğini söyledi. Dumlu, "Ben uyuyordum. Uyandığımda her taraf su içindeydi. Kurtararabildiğim eşyalarını kurtardım" dedi.

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Kaynak: DHA

Şehzadeler, Yunusemre, Dumlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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