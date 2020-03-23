Manisa'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kentin en işlek caddeleri 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve bağlaNtılı sokaklar su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla yıkandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, insan sağlığı açısından büyük tehdit haline gelen koronavirüsle ilgili dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.