Manisa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Manisa'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Adeta hayalet şehre dönen Manisa, havadan görüntülendi.



Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 00.00 itibariyle başladı. 48 saatlik kısıtlamanın ilan edilmesiyle birlikte Manisa da sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahları boş kaldı. Kentin genelinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlenirken, mahalle ve sokaklarda zaruri araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Ayrıca emniyet ekipleri de şehrin önemli kavşak noktalarında bekleyerek, denetimlerde bulundu. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketlerinin açık olduğu Manisa'da, Vefa Sosyal Destek Birimleri de kendilerine ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.



Öte yandan adeta hayalet şehre dönen Manisa'nın boş kalan cadde ve sokakları havadan görüntülendi. - MANİSA