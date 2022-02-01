Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu - Son Dakika

Spil yolu üzerinde çalıntı kamyonet
Polis ekiplerinin inceleme yapması Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinden çalınan kamyonet Spil yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.
Turgut Özal Mahallesinde bir mermer fabrikasından bir kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kamyoneti Spil dağ yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından ekipler şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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