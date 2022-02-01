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Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu - Son Dakika

Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu

01.02.2022 16:02

Spil yolu üzerinde çalıntı kamyonet Polis ekiplerinin inceleme yapması Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinden çalınan kamyonet Spil yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Spil yolu üzerinde çalıntı kamyonet

Polis ekiplerinin inceleme yapması Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinden çalınan kamyonet Spil yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Turgut Özal Mahallesinde bir mermer fabrikasından bir kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kamyoneti Spil dağ yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından ekipler şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu
Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu
Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu

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Hırsızlık Büro Amirliği, Kamyonet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu - Son Dakika


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