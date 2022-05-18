Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu - Son Dakika
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Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu

18.05.2022 19:36

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet yanmış halde bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet yanmış halde bulundu.

Bayındırlık Mahallesi Bayraktepe mevkisinde bir motosikletin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası yapılan çalışmada motosikletin 5 Mayıs Perşembe günü Saruhanlı ilçesinden çalındığı belirlendi.

Motosikleti çalan ve ateşe verdikleri düşünülen kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu
Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu
Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu
Çalınan motosiklet yanmış halde bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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