Manisa'da çalınan römork jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Gözaltına alınan Ö.A. ve N.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde römorku 2 bin 500 lira karşılığında N.G'ye sattığını ve römorkun da bağ evinde olduğunu söyledi.

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