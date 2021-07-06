Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü - Son Dakika

Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan çalarken yakalanan biri Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan çalarken yakalanan biri Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. Mütevelli Mahallesi'nde 45 YY 744 plakalı kamyonete bir ağıldaki koyunların yüklendiğini tespit eden jandarma ekibi, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede kamyonetin aynı mahallede yaşayan bir kişiye ait olduğu ve çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi. Kamyoneti kullanan Irak uyruklu A.A.A.A. (18) ile yanındaki Y.A. (30) gözaltına alındı.

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