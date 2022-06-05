Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

05.06.2022 19:01
Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerince Gölmarmara ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerince Gölmarmara ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Kumkuyacak Mahallesinde yaşayan K.P'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri, söz konusu traktörün Gölmarmara'nın kırsal Tiyenli Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Traktörü çaldığı öne sürülen Ö.Ö'yü (30) gözaltına alan ekipler, traktörü de sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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