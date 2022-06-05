İlçeye bağlı Kumkuyacak Mahallesinde yaşayan K.P'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri, söz konusu traktörün Gölmarmara'nın kırsal Tiyenli Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

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