Manisa'da, cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebek bulundu - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cami avlusuna bırakılan ve 3 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu. Polis, bebeğin annesinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nin imamı, sabah namazı için geldiğinde, avluya bırakılan erkek bebek olduğunu fark etti. Bebeği alan imam, sağlık kontrolü için ilçedeki özel hastaneye götürdü. Bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durum polise bildirildi. Polis, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bebeğin annesinin belirlenmesi için de hastane kayıtları incelemeye alındı. Bebeğin, sağlık kontrollerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.