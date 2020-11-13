Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cami avlusunda, 3 günlük erkek bebek bulundu.
Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Camisi'ne gelen cami imam hatibi, avluda çanta içinde, battaniyeye sarılmış bir bebek buldu.
İmam, polise haber verirken bebeğin ilk muayenesi 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Bebek, Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan erkek bebeğin 3 gün önce dünyaya geldiği tespit edildi.
Polis, bebeğin annesini belirlemek üzere çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da cami avlusunda 3 günlük bebek bulundu - Son Dakika