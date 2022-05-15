Manisa'da cami bahçesinde cinayet - Son Dakika
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Manisa'da cami bahçesinde cinayet

15.05.2022 13:07
Manisa'da cami bahçesinde cinayet

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fırından poğaça aldıktan sonra cami bahçesine giden genç adam şadırvan yanındaki bankta otururken başından 5 el ateş edilerek vurularak öldürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fırından poğaça aldıktan sonra cami bahçesine giden genç adam şadırvan yanındaki bankta otururken başından 5 el ateş edilerek vurularak öldürüldü.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesindeki tarihi Çeşnigir Camisinde gerçekleşti. Sabah 08.00 sıralarında caminin karşısındaki simit fırınından poğaça alan 33 yaşındaki İlkay Kaplan isimli adam cami şadırvanının yanındaki bankta oturup poğaçalarını yerken silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edilen olayda İlkay Kaplan başına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaşırken polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet yerinde İlkay Kaplan'ın fırından aldığı poğaçalar kalırken, Kaplan'ın 2017 yılında da intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İlkay Kaplan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA

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Cinayet, Manisa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da cami bahçesinde cinayet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da cami bahçesinde cinayet - Son Dakika
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