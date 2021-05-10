Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın - Son Dakika

Başta Türkiye olmak üzere Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayının bitimine 2 gün kala, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

CHP 25. ve 26. dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından Manisa'da kaydedilen görüntüleri paylaştı.

"ORUÇ TUTMAYANLARIN BAŞI AĞRISIN"

Biçer, Manisa Mesir Camii hoparlöründen iki günden bu yana oruç tutmayanlara yönelik, "Oruç tutmayanların başı ağrısın" şeklindeki cümlelerin duyulduğunu söyledi.

CHP'li Tur Yıldız Biçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Manisa Mesir Cami'mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada ''Oruç tutmayanın başı ağrısın" cümlesi duyuluyor. Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım."