Manisa'da cami lojmanında sobadan çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan işçiler Erdoğan Yıldırım (54) ile Atilla Akın (55) Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akselendi Mahallesi'ndeki caminin tadilatında çalışan 3 işçi, mesai bitimiyle kaldıkları lojmandaki sobayı yakmaya çalıştı. Sobanın parlaması sonucu lojmanda yangın çıktı.

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