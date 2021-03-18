Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı - Son Dakika

Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı

18.03.2021 14:17
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı, System.String[]

Manisa'da ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Manisa'da ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şehit mezarlarının ziyaret edildiği programlarda şehitler için dualar edildi.

Manisa ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen programlarla hem kutlandı hem de şehitler için dualar edildi.

Manisa'daki tören

Manisa'daki tören Şehzadeler ilçesinde Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, merkez ilçeleirn kaymakamları, belediye başkanları ve yardımcıları, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Garnizon Şehitliğindeki anıta çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 'Şehitlik Şeref Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yaptırılan duanın ardından Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ndeki törenin ardından Polis Şehitliğini de ziyaret etti.

Alaşehir'deki tören

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalardan sonra, şehitlik anıtı ziyaret edildi. Törenler Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde devam etti. Törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu protokol ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla şehitler anıldı. Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda Okul Müdürü Ali Altıntaş, günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Anma etkinlikleri kapsamında öğrenciler hazırlamış oldukları gösterilerle liselilerin vatan vazifesine katılması, 'Hey on beşli' türküsü eşliğinde Ana-oğul asker uğurlaması oyunları sergilendi. Çanakkale Türküsü eşliğinde lirik dansların sergilendiği program öğrencilerin bayrak açmasıyla tamamlandı.

Kula'daki tören

Kula'da 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, ilçe şehitliğinde Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı ise, Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler günün önemini anlatan şiirler okuyup, gösteriler sergiledi. Öğrencilerin ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir şiirle programa katılanları duygulandıran Kıbrıs Gazisi İsmail Kara, uzun süre ayakta alkışlandı. Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin Çanakkale şehitlerini anlatan sosyal deneyi ise, büyük beğeni topladı.

Salihli'deki tören

Türk Milleti'nin en zor koşullarda ve yokluk içinde omuz omuza gelip, emperyalist ülkelere geçit vermeyeceğinin ifadesi olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de kutlandı. Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından ilçe protokolü tarafından Asri Mezarlık ile Karaağaç Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Törenlere Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sarıgöl'deki tören

Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yılı Sarıgöl'de düzenlenen bir törenle kutlandı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımcıyla Sarıgöl Hükumet Konağı Meydanındaki Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Programda Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Erkin Cerit tarafından günün önemini belirten konuşma yapılırken, öğrenciler de tarafından Çanakkale konulu şiirler okudu. - MANİSA

Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı - Son Dakika


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