Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı - Son Dakika

Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı

19.03.2021 00:50
Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı, System.String[]

Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı Manisa ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı

MANİSA - Manisa ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şehit mezarlarının ziyaret edildiği programlarda şehitler için dualar edildi.

Manisa ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü düzenlenen programlarla hem kutlandı hem de şehitler için dualar edildi.

Manisa'daki tören

Manisa'daki tören Şehzadeler ilçesinde Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, merkez ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları ve yardımcıları, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Garnizon Şehitliği'ndeki anıta çelenk sunumuyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 'Şehitlik Şeref Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından yaptırılan duanın ardından, Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ndeki törenin ardından Polis Şehitliğini de ziyaret etti.

Alaşehir'deki tören

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalardan sonra, Şehitlik Anıtı ziyaret edildi. Törenler Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde devam etti. Törenlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu protokol ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla şehitler anıldı. Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda Okul Müdürü Ali Altıntaş, günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Anma etkinlikleri kapsamında öğrenciler hazırlamış oldukları gösterilerle liselilerin vatan vazifesine katılması, 'Hey on beşli' türküsü eşliğinde Ana-oğul asker uğurlaması oyunları sergilendi. Çanakkale Türküsü eşliğinde lirik dansların sergilendiği program öğrencilerin bayrak açmasıyla tamamlandı.

Kula'daki tören

Kula'da 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı gerçekleştirildi. Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, ilçe şehitliğinde Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kutlama programı ise, Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler günün önemini anlatan şiirler okuyup, gösteriler sergiledi. Öğrencilerin ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir şiirle programa katılanları duygulandıran Kıbrıs Gazisi İsmail Kara, uzun süre ayakta alkışlandı. Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin Çanakkale şehitlerini anlatan sosyal deneyi ise, büyük beğeni topladı.

Salihli'deki tören

Türk Milleti'nin en zor koşullarda ve yokluk içinde omuz omuza gelip, emperyalist ülkelere geçit vermeyeceğinin ifadesi olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de kutlandı. Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından ilçe protokolü tarafından Asri Mezarlık ile Karaağaç Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Törenlere Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sarıgöl'deki tören

Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yılı Sarıgöl'de düzenlenen bir törenle kutlandı. Pandemi nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla Sarıgöl Hükumet Konağı Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Programda Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Erkin Cerit tarafından günün önemini belirten konuşma yapılırken, öğrenciler de tarafından Çanakkale konulu şiirler okudu.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu         
00:11
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Beşiktaş'tan çok sert Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar         
23:03
Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi         
22:56
Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı         
22:42
"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil         
19:59
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 00:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da Çanakkale Zaferinin 106. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei