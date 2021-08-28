Manisa'da çarşı esnafının beklediği projede imzalar atıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi arasında; Sadık Ahmet Bulvarı (Bulvara cepheli parseller hariç), Çarşı Bulvarı ve 1800 Sokak arasında kalan alanın cephe sağlıklaştırması yapılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette çarşı esnafı adına müjdeli bir gelişme yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Başkan Çelik ziyaretinde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

Başkan Ergün'ün Başkan Çelik'i ziyaretinde çarşı esnafının beklediği projeye ilişkin imzalar da atıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in imza altına aldığı protokol kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan Sadık Ahmet Bulvarı (Bulvara cepheli parseller hariç), Çarşı Bulvarı ve 1800 Sokak arasında kalan alanın cephe sağlıklaştırması işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

İmzaların ardından konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şehzadeler Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa bir protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Şehzadeler Belediyesi sınırları içerisinde kalan Sadık Ahmet Bulvarı (Bulvara cepheli parseller hariç), Çarşı Bulvarı ve 1800 Sokak arasında kalan alanın 1'inci ve 2'nci etapta işlem yapılan parseller bu protokol kapsamında gündeme alınmıştır. Mevcut projelerini hazırladık, Anıtlar Kurullarından ve sit kurullarından izinleri çıkarıldı. Daha önce Bedesten Çarşısı'nın altındaki sokakların, Hatuniye Camii yanındaki sokakların, nasıl sokak cephe iyileştirmeleri yapıldıysa, en son kalan alanın artık yapılması noktasına geldik. Bu anlamda hem İller Bankası'nın hem Şehzadeler Belediye Başkanımızın hem de Büyükşehir Belediyesi nezdinde çalışan arkadaşlarımızın ortak komisyon kurarak, beraber çalışmaları noktasında bu projeyi artık hayata geçirmenin imzasını atıyoruz. Bu bölgedeki esnaf kardeşlerimize ve Manisa halkımıza hayırlar getirsin. Hayırlı uğurlu olsun. En kısa sürede ihalesi gerçekleştirilip, startını vermiş oluyoruz. Değerli Başkanıma, Bakanlık nezdinde yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu proje hepimizin ortak projesidir; böyle bilinmesini istiyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise "Şehzadelerin kalbi diyebileceğimiz çarşımızda bilindiği üzere daha önce büyükşehir belediyemiz tarafından cephe iyileştirme çalışmaları etap etap yapılmıştı. Son kalan kısmın yarısını da büyükşehir belediyemizle birlikte yapacağız. Ben başta Sayın Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, büyükşehir belediyemizin projelerle ilgili emek harcayan çalışanlarına teşekkür ediyorum. Nasip olursa büyükşehir belediyemizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle bir etabını Şehzadeler'in kalbinde gerçekleştirerek, çarşımızda sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu çalışma çarşımızı daha da değerli, gelen turistlerin içlerine sinerek dolaşabilecekleri bir alan haline dönüştürecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve bugüne kadar Şehzadeler ilçemize sayısız proje kazandıran ve bu projede bizimle birlikte olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MANİSA