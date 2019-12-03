Manisa'da çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında bulunan depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, saat 19.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatı katındaki depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T.'ye ait binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede çevre binalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında depoda bulunan odun, kömür, asma çubukları ve 30 adet plastik üzüm kelterleri yandı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında binanın zemin katlarında oturan vatandaşlar evlerini boşalttı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA