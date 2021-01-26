Manisa'da çaya giren minibüste mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Minibüsün çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekibi, merdiven uzatarak minibüsteki işçileri tahliye etti.

Çayın içinde hareketsiz kalan minibüsteki 9 kişinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.

Manisa 'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı