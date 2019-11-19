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Manisa'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 farklı adresteki çelik kasa hırsızlığı olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 farklı adresteki çelik kasa hırsızlığı olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde meydana gelen 16 çelik kasa hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren istihbarat ve teknik takip çalışmasının ardından belirlenen adreslerde 8 noktaya eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, kasaları açmak için kullanılan spiral makinesi, matkaplar, kaynak makineleri ile tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, çalıntı ev eşyaları, 2 ağaç testeresi ve hilti ile hırsızlıkta kullanıldığı öne sürülen araçlar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 çelik para kasası da çıkarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'sinin gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin ise yakalanması çalışmaları sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akhisar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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