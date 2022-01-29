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Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı

29.01.2022 17:06
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Otomobildekilerin, cenaze dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İzmir- Ankara D400 yolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Kula'nın Sandal Mahallesi'nden gelen ve kavşaktan ilçe merkezine girmek isteyen Selma Gökçe'nin (44) kullandığı 34 EA 9717 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir yönüne giden Şahin Sedat (32) yönetimindeki 64 BM 655 plakalı kamyonetle çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selma Gökçe, araçtan kendisi çıktı. Kazada otomobildeki Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D400 yolunun İzmir yönünden trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bir süre kapalı kalan yolda ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABERİ CENAZEDE ALANLAR HASTANEYE KOŞTU Öte yandan otomobildeki 4 kişinin, Sandal Mahallesi'nde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra ilçeye dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Yaralıların cenazedeki yakınları da kazayı duyunca hastaneye geldi.

Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı
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Hisarcık, Ankara, Cenaze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da cenaze dönüşü kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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