Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

22.07.2022 11:01
Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11- 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı - Son Dakika

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