Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

Manisa'da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11- 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si cezaevine gönderildi.
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