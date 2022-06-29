Manisa'da çevre kirliliğine yol açan firmanın faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevre kirliliğine neden olan firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandı ve firmanın faaliyetleri durduruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa'ya bağlı Yunuseli ilçesi Keçiliköy OSB Mahallesi'nde 25 Haziran'da zehirli gaz ile su kirliliği şikayeti ve çevre kirliliği dolayısıyla Bakanlık denetim personeli tarafından sahada incelemeler yapıldı. ve söz konusu alanda kirlilik tespit edildi.

Söz konusu alanda kirlilik tespit edilmesi üzerine Bakanlık, 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uyguladığı firmanın lisansını iptal ederek faaliyetlerine son verdi.

Kirliliğin kaynağını tespit etmek için eşleştirme analizi yapılmak üzere 6 bölgeden toplanan numuneler Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri, detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer kirletici kaynakları belirlemek üzere Bakanlık denetim personeli, 26-27 Haziran'da bölgede denetimler gerçekleştirdi.

Bakanlık, bölgede temizleme çalışmaları başlattı.