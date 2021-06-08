Manisa'da çevreci projeler devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen çevreci yatırımlara ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya projenin yapım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci projelere devam ettiklerini belirten Topkaya, "Trenle atık taşıma istasyonu projesini Genel Sekreter Yardımcılarımızla birlikte, yerinde inceledik. Şu anda dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında Alaşehir Killik ve Yunusemre Muradiye'de istasyon yapıyoruz. Yılsonu itibariyle trenle atık taşıma projemize başlamış olacağız" diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, projenin yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Manisa Büyükşehri Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Demir ağlarla örülü olan yurdumuza örnek olacak olan trenle çöp taşıma projemizin fiziki uygulama aşamasına geldik. 6 ay içerisinde de tesisin faaliyette olmasını planlıyoruz. Bu projeyi sadece tren rayı ile çöp taşıması olarak değerlendirmiyoruz. Yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolunun kullanıldığı bir taşıma yöntemine geçiyoruz ve trafikte daha az karbon salınımı oluyor. Karayolunun az kullanılmasına bağlı olarak yıllık 7 milyon liralık yakıt tasarrufu da sağlanacak. Projemiz kapsamında iki hattan trenle çöp taşıyoruz. Akhisar'dan gelen hattımız yüzde yüz elektrikli tren; Alaşehir'den gelen hattımız da 1-2 yıl içerisinde elektrikli trenle taşımaya dönecek. 2 yıl sonra bu proje ile günlük 800 ton çöp, yüzde yüz elektrikli trenlerle taşınan bir proje olacak. Şu anda dahi 3 milyon kilometre daha az karayolu kullanmış olacağız. Araçlarımızın kullanım yükünü azaltmış olacağız. Bu tesisimizle birlikte, yakında Cengiz Başkanımızın açıklamasını beklediğimiz sürpriz bir projemiz var. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimize yapılan bu yeni yatırımla birlikte, Türkiye'nin günlük toplanan evsel çöp miktarı göz önüne alınarak, çöpten en yüksek elektriğini üreten bir tesis haline gelecek. Bunun yanı sıra, 17 ilçemizde önceden ilçe belediyeleri tarafından kullanılan 1 milyon kilometrekareden fazla vahşi depolanan çöplüklerden de kurtulup; daha teknolojik, geri dönüşümü sağlanan, daha modern bir tesiste, çöplerin bertarafının sağlandığını duyurmak istiyorum. Başta Cengiz Ergün başkanımız olmak üzere Fen İşleri ekiplerimizden emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah yakın bir zamanda buranın açılışında bir arada olmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MANİSA