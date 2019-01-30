Manisa'da Cezaevi Firarisi 2 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde cezaevi firarisi 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Üçpınar
Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma
ekipleri, şüpheli iki kişiyi takibe aldı.
Takip edildiklerini farkeden şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.
Hapis yattıkları Manisa T Tipi Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen H.A. (20) ve K.İ. (28) işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: AA
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