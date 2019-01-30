Son Dakika Haberleri: Manisa'da Cezaevi Firarisi 2 Kişi Yakalandı

Manisa'da Cezaevi Firarisi 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'da Cezaevi Firarisi 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Üçpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli iki kişiyi takibe aldı.

Takip edildiklerini farkeden şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

Hapis yattıkları Manisa T Tipi Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen H.A. (20) ve K.İ. (28) işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel
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