Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

7 saat önce

Manisa'da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'da cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Manisa'da 18 ay önce cezaevinden kaçan hükümlü jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde yatan ve 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler kaçmaya çalışan Bakıcılar'ı kovalamaca sonucu yakaladı. Hükümlü Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - MANİSA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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