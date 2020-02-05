Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde bulunurken 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını belirledi.

Manisa 'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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