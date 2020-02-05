Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Manisa'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Manisa'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde bulunurken 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan Bakıcılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
71 yaşındaki adam yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:02:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]