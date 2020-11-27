Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü aynı suçtan yeniden tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü aynı suçtan yeniden tutuklandı

27.11.2020 23:33
Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü aynı suçtan yeniden tutuklandı, System.String[]

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, 2 ayda 10 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, 2 ayda 10 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde farklı mahallelerdeki 10 evden altın, ziynet eşyası, para ve elektronik ürün çalınması ihbarlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısının, daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyen ve tutulduğu cezaevinden Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 2 ay önce izinli çıkarılan 24 yaşındaki Y.Ş. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, zanlıyı Cumhuriyet Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Hırsızlık, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü aynı suçtan yeniden tutuklandı - Son Dakika


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